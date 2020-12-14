На встрече с сопредседателями МГ ОБСЕ Айвазян подчеркнул необходимость утверждения статуса Арцаха

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 14 декабря принял представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США), временного поверенного в делах посольства РФ в Армении Алексея Синегубова, а также личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Обсуждались вопросы, связанные с развитием событий после прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, вопросы восстановления и защиты прав армян Арцаха. В этом контексте глава МИД Армении подтвердил принципиальную позицию армянских сторон относительно того, что рассмотрение вопроса прав и интересов арцахских армян должно происходить, прежде всего, в рамках мирного процесса под сопредседательством Минской группы ОБСЕ. В качестве приоритета армянской стороны Ара Айвазян подчеркнул установление статуса Арцаха на основе права народа Арцаха на самоопределение, деоккупацию территорий, оккупированных Азербайджаном, создание условий для безопасного возвращения арцахских армян в свои дома, сохранение религиозного и культурного наследия. Министр Айвазян еще раз обратил внимание сопредседателей на провокации Азербайджана и нарушение обязательств по трехстороннему заявлению. По словам министра, очевидным проявлением всего этого стали провокационные действия, совершенные на линии соприкосновения Арцах-Азербайджан, которые были осуществлены в дни визита сопредседателей в регион.

Обратившись к разжигающим ненависть высказываниям военно-политического руководства Азербайджана на различных уровнях, министр подчеркнул, что они еще раз доказывают неспособность Азербайджана конструктивно участвовать в мирном процессе и отказаться от политики использования силы и угроз.

В ходе встречи глава МИД Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ коснулись вопросов возобновления мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.