Россия следит за ситуацией в Нагорном Карабахе. «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, передает заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

“Информации действительно мало, мы следим за событиями”, - сказал Песков, комментируя сообщения о нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

По его словам, подобные события в регионе - дополнительная нагрузка для миротворцев. “Ситуация действительно была тревожной, но ее очень быстро нейтрализовали”, - сказал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в минувшую субботу, воспользовавшись тем, что российские миротворцы пока не размещены в этом районе, спецназ азербайджанских сил атаковал села Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха и взял под контроль эти населенные пункты. По предварительным данным, 6 военнослужащих с армянской стороны были ранены в результате атак противника в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд. Информация о других пострадавших уточняется, так как местность, где могут быть пострадавшие, на данный момент недоступна.