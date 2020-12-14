 Арестован нарушивший границу азербайджанец, который был задержан в Бердаване

Задержан азербайджанец, арестованный в приграничной общине Бердаван Тавушской области за незаконное пересечение охраняемой государственной границы Республики Армения. Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности.

“Ему за пересечение государственной границы Республики Армения без необходимых документов или без соответствующего разрешения предъявлено обвинение по части 1 статьи 329 Уголовного кодекса Республики Армения. Следователь подал в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, оно оставлено без изменения”, - сообщили в пресс-центре СНБ.

11 декабря Служба национальной безопасности Армении сообщила, что за незаконное пересечение государственной границы Республики Армения задержан некий азербайджанец, возбуждено уголовное дело. Арменпресс обратился в СНБ для уточнения информации о том, что в ночь с 9 на 10 декабря в приграничной общине Бердаван Тавушской области появился азербайджанец, который был задержан сотрудниками СНБ. СНБ сообщила следующее: “Азербайджанец незаконно пересек охраняемую государственную границу Республики Армения. Получена оперативная информация о том, что в результате розысков этот человек найден, возбуждено уголовное дело, он дан статус подозреваемого. Он уже арестован”.