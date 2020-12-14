Арман Татоян по итогам визита в приграничные общины Сюникской области распространил заявление

Защитник прав человека Армении Арман Татоян выступил с заявлением о правах на физическое, психологическое здоровье и о других правах жителей приграничных сел Сюникской области. «Арменпресс» представляет заявление Защитника прав человека.

“В ходе двухдневного визита в Сюникскую область, мы с сотрудниками офиса Защитника прав человека Армении посетили Аравус, Хознавар, Неркин-Хндзореск и ряд других приграничных населенных пунктов. Провели встречи с мэром Гориса, с руководителями общины Теха и ее административных районов, а также с жителями сел. Важны были и встречи с личным составом Вооруженных сил Республики Армения, несущих свою героическую службу.

По итогам визита сделаны некоторые выводы.

Недостатки в работе и координации органов государственной власти не только оставляют нерешенными вопросы, связанные с правами жителей приграничных территорий, но и приводят к новым вызовам демаркации и могут их усугубить. Это напрямую ставит под угрозу конституционные права на жизнь, на физическую и психологическую неприкосновенность и права на собственность жителей приграничных территорий.

Органы государственного управления, каждый своим статусом, обязаны уделять особое внимание этому, проявлять инициативы в отношении вопросов, поднимаемых жителями приграничных территорий, которые касаются государственной границы. В наши дни это один из главных приоритетов.

Я повторяю, что вопрос демаркации или разграничения не может быть решен с помощью приложений Google или с помощью GPS.

Этот вопрос требует профессиональных подходов, работы на месте, надлежащих правовых основ и т. д.

Наблюдения омбудсмена подтверждают, что, к примеру, в ряде приграничных населенных пунктов Сюникской области в результате применения этих подходов подверглись опасности права на жизнь пограничников, на их физическую и психологическую неприкосновенность, это проблематично и с точки зрения безопасности государственных границ Армении.

Кроме того, возникла неопределенная ситуация именно для пограничников.

Если механически за основу принимается карта Google или система GPS, то как объяснить, что, например, в связи с селом Аравус, между картами землепользования этих населенных пунктов в разные годы существует прямое противоречие.

В результате люди лишаются возможности использовать жизненно важные сельскохозяйственные земли, являющиеся частной или общинной собственностью (например, сады, пахотные земли или пастбища).

Полный текст заявления Омбудсмена на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/