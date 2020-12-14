Алексанян из-за проблем со здоровьем не продолжит борьбу на Кубке мира в индивидуальном розыгрыше

Чемпион Олимпийских игр Артур Алексанян не продолжит выступления на индивидуальном розыгрыше Кубка мира. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация борьбы Армении.

Тренеры сборной Армении по греко-римской борьбе из Белграда сообщают, что Артур Алексанян (97 кг) из-за проблем со здоровьем отказался продолжить борьбу на Кубке мира.

Напомним, что чемпион Олимпийских игр, мира и Европы Артур Алексанян в стартовом поединке уступил Мусе Евлоеву.

Накануне член сборной Армении по греко-римской борьбе Малхас Амоян стал серебряным призером индивидуального розыгрыша Кубка мира. В весовой категории 67 кг армянский борец показал великолепные волевые качества и, проигрывая со счетом 2:4, смог добиться победы над соперником Артуром Политаевым из Украины, став бронзовым призером индивидуального розыгрыша Кубка мира.