Ваан Керобян принял посла Ирана в Армении

Министр экономики Армении Ваан Керобян 14 декабря принял чрезвычайного и полномочного Посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Приветствуя посла, министр с удовлетворением отметил, что Иран входит в число дружественных стран Армении, с которыми установлены крепкие торгово-экономические отношения. В то же время Ваан Керобян выразил надежду, что рамки армяно-иранского сотрудничества в ближайшее время продолжат расширяться и укрепляться.

Посол Ирана поздравил Вагана Керобяна со вступлением на должность министра экономики, отметив, что существует большой потенциал торгово-экономического сотрудничества между Арменией и Ираном, который полностью еще не реализован. Он выразил надежду, что армяно-иранские экономические отношения в ближайшее время активизируются, достигнутые ранее договоренности, совместные проекты и инициативы будут претворены в жизнь. С этой целью посол предложил армянской стороне изучить возможность разработки дорожной карты по каждой программе и установления четкого поэтапного графика.

Среди наиболее реалистичных направлений армяно-иранского сотрудничества Аббас Бадахшан Зохури, в частности, выделил области растениеводства, животноводства и рыбоводства.

Посол ИРИ подчеркнул необходимость укрепления деловых связей в сфере экономики двух стран, организации выставок для деловых кругов с целью обмена познавательным опытом, проведения видеоконференций между заинтересованными сторонами.

Собеседники коснулись также перспектив сотрудничества между СЭЗ “Мегри” и иранской СЭЗ “Араз”, а также создания совместных предприятий.

Отметив, что членство в Евразийском экономическом союзе открывает перед Арменией широкие возможности, посол ИРИ выразил уверенность, что создание совместных армяно-иранских предприятий не только будет способствовать развитию экономики двух стран, но и предоставит возможность увеличить объемы экспорта в страны ЕАЭС.

Ваган Керобян выразил готовность изучить и предпринять меры по устранению проблем, существующих в рамках сотрудничества двух стран в сфере экономики, а также по возможности способствовать реализации двусторонних программ.