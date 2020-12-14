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Очень скоро ждем возвращения официально утвержденной группы наших пленных: премьер-министр

Очень скоро ждем возвращения официально утвержденной группы наших пленных: премьер-министр

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство приближается к началу процесса обмена и возвращения пленных. Как сообщает «Арменпресс», об этом 14 декабря в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Никол Пашинян.

“Очень скоро мы ждем начала процесса официально утвержденной группы наших пленных. На этом этапе мы должны вернуть пленных, официально подтвержденных Азербайджаном и Красным Крестом, после чего мы сосредоточимся на поисках наших пропавших братьев, некоторые из которых также могут быть в плену. Это тоже очень сложный процесс, и я ожидаю понимания наших граждан, особенно семей наших братьев, местонахождение которых неизвестно”, - подчеркнул Пашинян.


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