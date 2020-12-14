В Армении и в Арцахе с 19 декабря будет объявлен трехдневный траур, будут проведены мероприятия, посвященные памяти воинов, погибших в войне.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

“19 декабря исполняется 40 дней после окончания военных действий. По этому случаю 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур, от площади Республики до Ераблура пройдет марш памяти”, - сказал премьер-министр в прямом эфире в Facebook.

В стране пройдут и другие памятные мероприятия. Премьер-министр отметил, что к этому дню, не исключено, что будут найдены все тела погибших. “Есть много неопознанных тел, но я думаю, что подобное решение больше нельзя откладывать”, - сказал Пашинян. Премьер-министр заверил, что и поиски, идентификация и выяснение местонахождения пропавших без вести станут более интенсивными.

Об этом президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил на своей странице в Facebook. “Дорогие соотечественники, с учетом того, что 19 декабря исполняется 40 дней после прекращения огня 44-дневной войны, мы с премьер-министром Армении договорились в Республиках Арцах и Армения объявить трехдневный траур в память о наших воинах, погибших, защищая Родину.

Их имена навсегда останутся в наших сердцах, на страницах истории Армении, обязывая нас и дальше продолжать их патриотический труд. Таким образом, это будет скорбь по армянскому народу, с болью, но и с гордостью и с обязанностями”.