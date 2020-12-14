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В небе Арцаха нет “Байрактаров”: ответ Сурена Сарумяна на слухи о “Байрактаре”

В небе Арцаха нет “Байрактаров”: ответ Сурена Сарумяна на слухи о “Байрактаре”

Пресс-секретарь Министерства обороны Республики Арцах Сурен Сарумян прокомментировал слухи о появлении в небе над Арцахом турецкого беспилотника “Байрактар”.

“На границе Арцаха ничего не произошло, то есть на той линии, где стоят наши войска”, - в ответ на запрос «Арменпресс» сообщил Сурен Сарумян.

Появились сведения, что в небе над Арцахом был турецкий беспилотник.


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