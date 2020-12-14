Саркисян предложил инновационный подход к вопросам изменения климата

Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках “Climate Ambition Summit” выступил с видеообращением. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Виртуальный саммит был инициирован Организацией объединенных наций, Соединенным Королевством и Францией в сотрудничестве с Италией и Чили. Саммит объединяет глав государств, деловых кругов и лидеров гражданского общества, которые в рамках реализации Парижского соглашения готовы взять на себя новые обязательства в борьбе с изменением климата.

В своем выступлении президент республики Армен Саркисян предложил инновационный подход, характеризующийся формулой “Долг во благо климата”, адресованный развитым странам, развивающимся странам, имеющим финансовые проблемы в результате изменения климата.

Идея в том, как сделать страны более Зелеными, иметь более Зеленый мир, а также избавиться и от долгов. “Идея, которая может изменить уровень эффективности в борьбе с изменением климата в разных странах, предлагает для этой борьбы предоставить дополнительные финансовые потоки. Эти финансовые средства должны быть направлены на своевременное и эффективное выполнение национальных обязательств данной страны, направленных на борьбу с изменением климата”, - сказал президент Саркисян.

Армен Саркисян отметил, что в это непростое для Армении время, постановка более амбициозных климатических целей - это возможность переосмыслить всю модель экономического и национального развития и ускорить действия в направлении более устойчивой, низкоуглеродной экономики. Он подчеркнул, что в основе видения Армении лежат экосистемный подход, масштабные лесопосадки, инвестиции в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности. “Мы стремимся увеличить долю солнечной энергии в структуре производства электроэнергии на 15%, а зеленой энергии - на 54%”, - сказал президент Армен Саркисян.

На “Climate Ambition Summit” прозвучали также выступления генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Чили Себастьяна Пиньера, премьер-министра Италии Джузеппе Конте, а также глав других государств и правительств.