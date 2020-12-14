В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении с 7 по 13 декабря зарегистрировано 339 случаев, из которых 165 - чрезвычайные, в том числе 54 пожара, 1 обвал, 8 случаев попытки самоубийства, 78 дорожно-транспортных происшествий, а также 105 бытовых вызовов. Пострадали 143 человека, благодаря оперативно-спасательным операциям спасены 2 человека. Всего за минувшую неделю было зарегистрировано 27 смертей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Зарегистрировано 20 случаев отравления.

В связи с погодными условиями и другими факторами на дорогах зафиксировано 11 случаев блокирования транспортных средств. Спасатели оказали помощь 22 гражданам и доставили в безопасное место 12 заблокированных транспортных средств.

МЧС Армении призывает быть бдительными и со всей строгостью соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.