В Армении подтверждено 357 новых случаев COVID-19: вылечились 797 заболевших

По состоянию на 14 декабря в Армении всего подтверждено 148 682 случая COVID-19, 125 966 заболевших вылечились.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 19 595 пациентов. Всего проведено 549 732 теста.

Таким образом, за последние сутки проведено 1 373 теста, небольшое число связано с небольшим количеством тестов в выходные дни. На сегодняшний день подтверждено 797 новых случаев COVID-19, скончались 17 заболевших.

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 618.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.