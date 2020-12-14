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Губернатор Сюникской области уверяет, что ситуация спокойна

Губернатор Сюникской области уверяет, что ситуация спокойна

Губернатор Сюникской области Меликсет Погосян уверяет, что ситуация на границах области спокойна, оборона находится на должном уровне. Он опровергает информацию, распространенную 13 декабря в интернете, что в направлении села Агарак и оборонительных позиций Капана противник предпринял попытки атак.

 Губернатор, опровергнув сведения о попытках нападения, сообщил «Арменпресс», что оборона Сюникской области на подобающем уровне, нет никаких проблем”.

По его словам, морально-психологическая ситуация в области также стабильна, все спокойно. По словам Погосяна, противник накануне из громкоговорителя произнес следующее обращение: “Возвращайтесь на свои административные территории”.

“Это не означает, что мы должны выполнить их приказ”, - сказал губернатор.

 13 декабря в интернете появилась информация, что в 19:30 Азербайджан перешел в наступление в направлении села Агарак и оборонительных позиций Капана. На протяжении получаса противник вел непрерывный огонь.

Анна Григорян


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