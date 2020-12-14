Губернатор Сюникской области уверяет, что ситуация спокойна

Губернатор Сюникской области Меликсет Погосян уверяет, что ситуация на границах области спокойна, оборона находится на должном уровне. Он опровергает информацию, распространенную 13 декабря в интернете, что в направлении села Агарак и оборонительных позиций Капана противник предпринял попытки атак.

Губернатор, опровергнув сведения о попытках нападения, сообщил «Арменпресс», что оборона Сюникской области на подобающем уровне, нет никаких проблем”.

По его словам, морально-психологическая ситуация в области также стабильна, все спокойно. По словам Погосяна, противник накануне из громкоговорителя произнес следующее обращение: “Возвращайтесь на свои административные территории”.

“Это не означает, что мы должны выполнить их приказ”, - сказал губернатор.

13 декабря в интернете появилась информация, что в 19:30 Азербайджан перешел в наступление в направлении села Агарак и оборонительных позиций Капана. На протяжении получаса противник вел непрерывный огонь.

Анна Григорян