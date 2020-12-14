“Хоффенхайм” проиграл: Адамян не участвовал в игре

В 11-м туре чемпионата Германии по футболу в Леверкузене “Байер” принимал “Хоффенхайма”.

Как передает «Арменпресс», хозяева поля футболисты “Байера” достигли преимущества со счетом 4:1. Единственный гол “Хоффенхайма” забил Кристоф Баумгартнер.

Полузащитника национальной сборной Армении по футболу Саркиса Адамяна и в этот раз не было в заявке “Хоффенхайма”.

После этого тура “Хоффенхайм” в турнирной таблице Бундеслиги с 12 очками занимает 12-е место. Лидирует леверкузенский “Байер” с 25 очками.