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“Хоффенхайм” проиграл: Адамян не участвовал в игре

“Хоффенхайм” проиграл: Адамян не участвовал в игре

В 11-м туре чемпионата Германии по футболу в Леверкузене “Байер” принимал “Хоффенхайма”.

Как передает «Арменпресс», хозяева поля футболисты “Байера”  достигли преимущества со счетом 4:1. Единственный гол “Хоффенхайма” забил Кристоф Баумгартнер.

Полузащитника национальной сборной Армении по футболу Саркиса Адамяна и в этот раз не было в заявке “Хоффенхайма”.

После этого тура “Хоффенхайм” в турнирной таблице Бундеслиги с 12 очками занимает 12-е место. Лидирует леверкузенский “Байер” с 25 очками.


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