“Хоффенхайм” проиграл: Адамян не участвовал в игре
08:53, 14 Декабрь, 2020
В 11-м туре чемпионата Германии по футболу в Леверкузене “Байер” принимал “Хоффенхайма”.
Как передает «Арменпресс», хозяева поля футболисты “Байера” достигли преимущества со счетом 4:1. Единственный гол “Хоффенхайма” забил Кристоф Баумгартнер.
Полузащитника национальной сборной Армении по футболу Саркиса Адамяна и в этот раз не было в заявке “Хоффенхайма”.
После этого тура “Хоффенхайм” в турнирной таблице Бундеслиги с 12 очками занимает 12-е место. Лидирует леверкузенский “Байер” с 25 очками.
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