Ситуация в районах Арцаха  Хцаберд и  Ин Тагер относительно стабильна. Пашинян

На данный момент ситуация в Арцахе, в районе Хцаберд-Ин Тагер, относительно стабильна. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности, которое он возглавляет.

Отметив, что армянские позиции в районе Хцаберд - Ин Тагер Арцаха 11 декабря атаковали азербайджанские подразделения, Пашинян пояснил, что, по некоторым данным, турецкие спецназовцы также принимали участие в атаке.

«Вторжение произошло, когда российские миротворцы еще не успели расположиться в этом районе. Части наших Вооруженных сил и Армии обороны Арцаха сражались и оказывали сопротивление. У нас как минимум шесть раненых, есть и другие пострадавшие, информация о которых проверяется», - сказал он.

Премьер-министр также сообщил, что уже 12 декабря небольшое российское миротворческое подразделение подошло к зоне боевых действий, в результате чего боевые действия прекратились, но определенная территория - села Ин Тагер и Хцаберд - перешла под контроль азербайджанского спецназа.

«С сегодняшнего утра российские миротворцы вошли в этот район с бóльшими силами. На данный момент ситуация относительно стабильна, по крайней мере, присутствие там миротворцев дает некоторую уверенность в том, что существует высокая вероятность избежать дальнейшей эскалации, - сказал Никол Пашинян. - Естественно, перед нами стоит задача полностью привести ситуацию в этом районе в соответствие с положениями Совместного заявления от 9 ноября, в котором четко указано, что с момента принятия заявления войска остаются на своих позициях вдоль линии соприкосновения».

По его словам, некоторая тонкость заключается в том, что участок Хцаберд – Ин Тагер находится в административных границах бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. И по логике трехстороннего соглашения, эти территории должны быть под контролем армянских сил - Армии обороны.

Пашинян добавил, что, несмотря на присутствие российских миротворцев, действия азербайджанских сил однозначно нарушают положения совместного заявления от 9 ноября, о чем МИД Армении в своем заявлении 13 декабря четко отметил это.

«В чем причина задержки - того, что миротворцы в момент нападения не находились там? Это вопрос отдельного обсуждения, тщательного анализа, но на данный момент самое главное - миротворцы вошли в район с довольно значительными силами, что должно исключить дальнейшее продвижение азербайджанских войск. Конечно, там присутствуют и силы Армии обороны, но присутствие миротворцев дает уверенность в том, что там удастся сохранить некоторую стабильность», - сказал Пашинян, добавив, что с самого начала в районе Хцаберд – Ин Тагер были некоторые разногласия в оценке ситуации: кто где находился по состоянию на 9 ноября.

Он подчеркнул, что армянская сторона уверена в правдивости своих позиций и будет последовательно работать, чтобы представить свою точку зрения международным партнерам и управлять ситуацией в рамках своих аргументов.