Верховный Патриарх и Вазген Манукян  обсуждали  проблемы  родины

13 декабря Первоиерарх Армянской Апостольской церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Вазгена Манукяна — единого кандидата от парламентских и внепарламентских партий на пост премьер-министра Армении.

Как сообщили Арменпресс из информационной службы Первопрестола, в ходе встречи обсуждалась ситуации на родине, существующие проблемы.