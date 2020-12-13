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Верховный Патриарх и Вазген Манукян  обсуждали  проблемы  родины

Верховный Патриарх и Вазген Манукян  обсуждали  проблемы  родины

13 декабря Первоиерарх  Армянской Апостольской церкви, Католикос  Всех Армян Гарегин  II принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Вазгена Манукяна — единого кандидата от парламентских и внепарламентских партий на пост премьер-министра Армении.

Как сообщили  Арменпресс  из информационной службы Первопрестола, в ходе встречи обсуждалась ситуации на родине, существующие проблемы.


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