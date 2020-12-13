Верховный Патриарх и Вазген Манукян обсуждали проблемы родины
13 декабря Первоиерарх Армянской Апостольской церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Вазгена Манукяна — единого кандидата от парламентских и внепарламентских партий на пост премьер-министра Армении.
Как сообщили Арменпресс из информационной службы Первопрестола, в ходе встречи обсуждалась ситуации на родине, существующие проблемы.
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