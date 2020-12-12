Министр обороны Армении отбыл с рабочим визитом в Россию

12 декабря делегация во главе с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном отбыла с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Управление информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения.

В рамках визита запланированы встречи министра обороны Республики Армения с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными лицами.