Министр обороны Армении отбыл с рабочим визитом в Россию
17:00, 12 Декабрь, 2020
12 декабря делегация во главе с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном отбыла с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Управление информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения.
В рамках визита запланированы встречи министра обороны Республики Армения с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными лицами.
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