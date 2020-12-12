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В Ерасхе открыта мемориальная доска памяти жертв сбитого Азербайджаном российского вертолета

В Ерасхе открыта мемориальная доска памяти жертв сбитого Азербайджаном российского вертолета

В Ерасхе открыта мемориальная доска памяти жертв сбитого Азербайджаном в Армении российского вертолета.

Как  передает Арменпресс, мемориальная доска в память погибшим 9 ноября российским военнослужащим установлена фондом "Мир".

«К тысячам армянских солдат присоединились российские офицеры, которые 9 ноября находились с заданием в воздушном пространстве Армении.  Хочу осудить этот террористический акт Азербайджана, в ходе которого в Армении был сбит вертолет российских миротворцев», - сказал на церемонии открытия лидер фракции «Просвещенная Армения» Национального собрания Эдмон Марукян.

Вместо мемориальной доски на месте крушения в  дальнейшем будет установлен памятник.

9 ноября около 18:00 часов российский вертолет Ми-24 был поражен в воздушном пространстве Республики Армения огнем из мобильного зенитно-ракетного комплекса с территории Азербайджанской Республики. В результате нападения два члена экипажа погибли и один получил ранения.


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