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Слухи о заявлении Мгера Григоряна об отставке не соответствуют действительности

Слухи о заявлении Мгера Григоряна об отставке не соответствуют действительности

Слухи о том, что  вице-премьер Армении Мгер Григорян представил заявление  об отставке, являются дезинформацией.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей аппарата премьер-министра РА.

«Информация не соответствует действительности», - сказали в ведомстве.

Служба госконтроля также опровергла очередные слухи  о том, что в  офисе вице-премьера Мгера Григоряна  начались проверки.

«Ничего подобного нет, это дезинформация», - в беседе с Арменпресссказала пресс-секретарь  СГД  Седа Агбалян.

 

Лилит Демурян

 


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