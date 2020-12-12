Слухи о заявлении Мгера Григоряна об отставке не соответствуют действительности
14:59, 12 Декабрь, 2020
Слухи о том, что вице-премьер Армении Мгер Григорян представил заявление об отставке, являются дезинформацией.
Об этом в беседе с Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей аппарата премьер-министра РА.
«Информация не соответствует действительности», - сказали в ведомстве.
Служба госконтроля также опровергла очередные слухи о том, что в офисе вице-премьера Мгера Григоряна начались проверки.
«Ничего подобного нет, это дезинформация», - в беседе с Арменпресссказала пресс-секретарь СГД Седа Агбалян.
Лилит Демурян
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