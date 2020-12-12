Слухи о заявлении Мгера Григоряна об отставке не соответствуют действительности

Слухи о том, что вице-премьер Армении Мгер Григорян представил заявление об отставке, являются дезинформацией.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей аппарата премьер-министра РА.

«Информация не соответствует действительности», - сказали в ведомстве.

Служба госконтроля также опровергла очередные слухи о том, что в офисе вице-премьера Мгера Григоряна начались проверки.

«Ничего подобного нет, это дезинформация», - в беседе с Арменпресссказала пресс-секретарь СГД Седа Агбалян.

Лилит Демурян