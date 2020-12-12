На территории Армении в ближайшие дни потеплеет

На территории Армении днем 12-го декабря, 13-14 декабря ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в отдельных местах ночью и в утреннее время ожидается туман, с 15-16 декабря в большинстве районов время от времени, ночью 17-годекабря - в отдельных регионах, ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега.

Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью постепенно повысится на 4-6, днем - на 2-4 градуса.

В Ереване днем 12-го декабря, 13-14 декабря ожидается погода без осадков, с 15-16 время от времени ожидаются дожди. Ночью и утром ожидается туман.