Католикос Гарегин II и архиепископ Паргев обсудили вопросы, связанные с Арцахской епархией

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II, принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине предстоятеля Арцахской епархии архиепископа ПаргеваМартиросяна, вернувшегося после лечения за границей.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook заявил директор информационной системы Первопрестольной ВаграмМеликян.

«АрхиеписковПаргев поблагодарил КатоликосаВсех Армян Гарегина II за отцовскую поддержку в лечении, благодаря чему с помощью немедленного медицинского вмешательства стало возможным предотвратить угрозу для жизни. Католикос, выразив радость по поводу выздоровления и возвращения архиепископа, отметил, что в эти дни верующие выразили серьезную озабоченность его здоровьем, что свидетельствует о большом уважении и любви к святому отцу», - написал отец Ваграм Меликян.

В ходе встречи Католикос Всех Армян и предстоятель Арцахской епархии коснулись ситуации в Арцахе, программ, направленных на решение нужд народа Арцаха, а также дальнейшей деятельности епархии и заботы о святынях.