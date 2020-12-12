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Католикос Гарегин II и архиепископ Паргев обсудили вопросы, связанные с Арцахской епархией

Католикос Гарегин II и архиепископ Паргев обсудили вопросы, связанные с Арцахской епархией

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II, принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине предстоятеля Арцахской епархии архиепископа  ПаргеваМартиросяна,  вернувшегося после лечения за  границей.

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook заявил директор информационной системы Первопрестольной ВаграмМеликян.

«АрхиеписковПаргев поблагодарил КатоликосаВсех Армян Гарегина II за отцовскую поддержку в  лечении, благодаря чему  с помощью немедленного медицинского вмешательства стало возможным предотвратить угрозу для жизни. Католикос, выразив радость по поводу выздоровления и возвращения архиепископа, отметил, что в эти дни верующие выразили серьезную озабоченность его здоровьем, что свидетельствует о большом уважении и любви к святому отцу», - написал отец Ваграм Меликян.

В ходе встречи Католикос Всех Армян и предстоятель Арцахской епархии коснулись ситуации в Арцахе, программ, направленных на решение  нужд народа Арцаха, а также дальнейшей деятельности епархии и заботы о святынях.


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