Бабаян считает нападение противника на линии соприкосновения в Арцахе провокацией и против России

Советник президента Арцаха Давид Бабаян считает нападение противника на одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны провокационной акцией, направленной ипротив России.

«Это была провокационная попытка продвинуться вперед, но она была пресечена. К счастью, у нас нет жертв. Эти действия направлены как против Арцаха, так и против России. Не исключено, что подобные провокационные действия могут иметь место в будущем, но я думаю, что ответ будет жестким, в том числе со стороны миротворцев. Нам необходимо выяснить обстоятельства, выяснить, как все произошло», - в беседе с Арменпресс сказал Бабаян.

Советник президента Азербайджана подчеркнул, что не стоит беспокоиться ни о подобных акциях, ни о параде в Баку. Он подчеркнул, что более опасны призывы к нормализации отношений между Турцией и Азербайджаном.

11 декабря около 20:40 часов противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны. В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Подробности дела выясняются.

В азербайджанских СМИ также сообщается, что армянские силы якобы прибегли к вооруженной провокации в районе Гадрута, в результате которой был ранен один азербайджанский военнослужащий. В Армии обороны эту информацию опровергли.

Лилит Демурян