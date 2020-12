Шер: первую христианскую нацию не поддерживают, ибо все, что у нас есть - это история и культура

Шер (Шерлин Саркисян), известная поп-певица с армянскими корнями, разместила на своей странице в Twitterзапись, утверждая, что первую христианскую нацию, армянский народ и Армениюне поддерживают, потому что у нее есть только история и культура.

Как передает Арменпресс, Шер отметила, что это темные дни для всего христианства.

"Это темный день для христианства. Никто не поддерживает первый христианский народ, потому что у нас есть только история, культура, и нам нечего экспортировать. Спасибо человечеству», - говорится в записи.

Armenia Is a Small Country With No Natural Resources To Steal.Turkey tried to destroy her..Killed 2million of her Ppl. Now Azerbaijan Is Trying 2 Destroy Her.They Have”Black Gold”Men KILL 4,Or Watch OTHERS Do the Killing.Russia Wants Her Land.Bless & Protect You,Home Of My Father pic.twitter.com/CCeC44Jx6J