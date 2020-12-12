Шер: первую христианскую нацию не поддерживают, ибо все, что у нас есть - это история и культура

Шер (Шерлин Саркисян), известная поп-певица с армянскими корнями, разместила на своей странице в Twitterзапись, утверждая, что первую христианскую нацию, армянский народ и Армениюне поддерживают, потому что у нее есть только история и культура.

Как передает Арменпресс, Шер отметила, что это темные дни для всего христианства.

"Это темный день для христианства. Никто не поддерживает первый христианский народ, потому что у нас есть только история, культура, и нам нечего экспортировать. Спасибо человечеству», - говорится в записи.

Armenia Is a Small Country With No Natural Resources To Steal.Turkey tried to destroy her..Killed 2million of her Ppl. Now Azerbaijan Is Trying 2 Destroy Her.They Have”Black Gold”Men KILL 4,Or Watch OTHERS Do the Killing.Russia Wants Her Land.Bless & Protect You,Home Of My Father pic.twitter.com/CCeC44Jx6J — Cher (@cher) December 12, 2020

Шер написала в приложении, что Армения - маленькая страна, которую Турция и Азербайджан хотят уничтожить.

«Армения - маленькая страна без природных ресурсов, которые можно украсть. Турция хочет его уничтожить ее, … она уже убила 2 миллиона человек. Теперь эту страну пытается разрушить Азербайджан. У них есть «черное золото», чтобы убивать людей или смотреть, как это делают другие. Россия же хочет эту землю. Да хранит тебя Бог, мой отчий дом», - написала Шер.

Постом Шер поделился всемирно известный рок-музыкант, солист группы Systemof a down Серж Танкян, добавив: «Чувства, которые сейчас испытывают армяне всего мира, переполняют нас. Спасибо, Шер".