Сенат США принял резолюцию о введении санкций против Турции

Сенат США принял резолюцию о введении санкций CAATSA в отношении Турции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Axios.

Резолюция, принятая подавляющим большинством голосов, вводит санкции против Турции в связи с покупкой ею российских зенитно-ракетных систем С-400, но президент США имеет право наложить вето на резолюцию.

Санкции CAATSA предназначены для граждан Ирана, Северной Кореи, граждан России и их компаний, а также других лиц, организаций и стран, сотрудничающих с ними.

16 октября стало известно, что турецкие военные впервые провели испытания С-400 в районе города Синоп на севере страны. 17 октября руководство НАТО выразило озабоченность в связи с проведением Турцией испытаний российского зенитно-ракетного комплекса С-400.