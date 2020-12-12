Время в Ереване: 11:07:36,   12 Декабрь

Сенат США принял резолюцию о введении санкций против Турции

Сенат США принял резолюцию о введении санкций против Турции

Сенат США принял резолюцию о введении санкций CAATSA в отношении Турции.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Axios.

Резолюция, принятая подавляющим большинством голосов, вводит санкции против Турции в связи с покупкой ею российских зенитно-ракетных систем С-400, но президент США имеет право наложить вето на резолюцию.

Санкции CAATSA предназначены для граждан Ирана, Северной Кореи, граждан России и их компаний, а также других лиц, организаций и стран, сотрудничающих с ними.

16 октября стало известно, что турецкие военные впервые провели испытания С-400 в районе   города Синоп на севере страны. 17 октября руководство НАТО выразило озабоченность в связи с проведением Турцией испытаний российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации