Народ Республики Арцах имеет право на самоопределение: Константин Затулин

Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин продолжает считать, что народ Республики Арцах имеет право на самоопределение. Как сообщает Арменпресс, Затулин заявил об этом 11 декабря в ходе видеомоста Ереван-Москва.

«Народ Нагорного Карабаха, прежде всего Нагорно-Карабахская Республика или Республика Арцах, как реально существующее, пусть и непризнанное государство, имеет право на самоопределение. Тем более, что к моменту распада СССР, Азербайджанская ССР уже не контролировала НКАО. И признание территориальной целостности Азербайджана в границах бывшей Азербайджанской ССР, очевидно, было поспешным и условным», - сказал Затулин.