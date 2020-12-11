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В ДТП на автодороге Ереван-Горис погиб военнослужащий АО Арцаха

В ДТП на автодороге Ереван-Горис погиб военнослужащий АО Арцаха

В результате ДТП, произошедшего на автодороге Ереван-Горис 9 декабря в 20:40 погиб военнослужащий одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в южном направлении, Вреж Гамлетович Мартиросян, 2001 г. р.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МО Арцаха.

“Для выяснения обстоятельств ДТП проводится следствие. Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего”, - говорится в сообщении АО Арцаха.


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