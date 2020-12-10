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Правительство Армении заменило общую мобилизацию военного положения на частичную

Правительство Армении заменило общую мобилизацию военного положения на частичную

Правительство планирует до 25 декабря 2020 года поэтапно обеспечить частичную демобилизацию военнослужащих, проходящих мобилизационную военную службу в Вооруженных силах и в других соответствующих государственных органах, и возвращение транспортных средств, привлеченных от органов, имеющих военно-транспортные обязательства, этим органам.

Как передает «Арменпресс», это решение было принято на заседании правительства.

Принятие проекта решения обусловлено необходимостью частичного прекращения некоторых мер, применяемых в период военного положения, объявленного решением правительства от 27 сентября 2020 года, в результате прекращения с 10 ноября военных действий.

В приложении к решению 27.09.2020 г. определены мероприятия, проводимые в рамках объявленной общей мобилизации.

В результате прекращения военных действий с 10 ноября нет необходимости в осуществлении общего мобилизационного призыва резервистов и в привлечении транспортных средств. 

Согласно проекту решения, общая мобилизация, объявленная 27 сентября 2020 года, заменяется частичной мобилизацией, пополнение вооруженных сил планируется ограничить стратегическими направлениями.


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