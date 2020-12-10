Правительство Армении заменило общую мобилизацию военного положения на частичную

Правительство планирует до 25 декабря 2020 года поэтапно обеспечить частичную демобилизацию военнослужащих, проходящих мобилизационную военную службу в Вооруженных силах и в других соответствующих государственных органах, и возвращение транспортных средств, привлеченных от органов, имеющих военно-транспортные обязательства, этим органам.

Как передает «Арменпресс», это решение было принято на заседании правительства.

Принятие проекта решения обусловлено необходимостью частичного прекращения некоторых мер, применяемых в период военного положения, объявленного решением правительства от 27 сентября 2020 года, в результате прекращения с 10 ноября военных действий.

В приложении к решению 27.09.2020 г. определены мероприятия, проводимые в рамках объявленной общей мобилизации.

В результате прекращения военных действий с 10 ноября нет необходимости в осуществлении общего мобилизационного призыва резервистов и в привлечении транспортных средств.

Согласно проекту решения, общая мобилизация, объявленная 27 сентября 2020 года, заменяется частичной мобилизацией, пополнение вооруженных сил планируется ограничить стратегическими направлениями.