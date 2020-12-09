В Степанакертском швейном и обувном цехе вспыхнул пожар

9 декабря в 10:50 в Центр кризисного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха поступил сигнал о возгорании, произошедшем в степанакертском ЗАО “Вязально-обувное производственное объединение. Как передает Арменпресс, ГСЧС сообщает, что одновременно к месту происшествия выехали 2 пожарно-спасательные бригады управления спасательных сил и 2 группы оперативного реагирования.

Пожар возник на 3-м этаже, где был расположен цех. Причина возгорания пока не известна. Работников эвакуировали с места происшествия, после чего пожарные потушили пожар. Пожар был потушен вовремя. Жертв нет”, - говорится в сообщении ГСЧС Арцаха.