Осуждаем нападки на СМИ и на журналистов: заявление журналистских организаций

Журналистские организации выступили с заявлением, в котором осудили дискриминационное обращение с оператором сайта “1in.am” во время митинга 16 оппозиционных политических сил на площади Свободы 5 декабря, а также оскорбления в адрес репортера “Радио Свобода” при освещении митинга и последующего шествия. «Арменпресс» представляет заявление журналистских организаций.

“5 декабря 2020 г. на площади Свободы в Ереване, где проходил митинг, организованный 16 оппозиционными политическими силами, была запрещено законная профессиональная деятельность оператора информационного сайта “1in.am” Рафаела Карамяна. Когда он вышел на площадь для проведения съемок, группа демонстрантов, заметив на камере логотип “1in.am”, подошла и потребовала прекратить работы. Это сопровождалось нецензурной бранью и угрозами в адрес оператора, выражавшими нетерпимость к данному СМИ. Рафаэлю Карамяну пришлось выключить камеру и уйти.

Мы, нижеподписавшиеся журналистские организации, выражаем возмущение воспрепятствованием деятельности представителей СМИ. Мы решительно осуждаем нападки на средства массовой информации и на журналистов, проявления дискриминации. Кстати, корреспондент радиостанции “Свобода” Саргис Арутюнян также был оскорблен при освещении митинга и последующего шествия.

Мы неоднократно упоминали, что подавляющее большинство участников информационного сектора страны находятся под различным политическим влиянием. Однако это не должно быть поводом для представителей или сторонников политических сил, чтобы препятствовать законной деятельности того или иного сотрудника СМИ. Между тем в последнее время значительно увеличилось количество фактов, когда и представители власти, и оппозиция относятся к журналистам с явным пренебрежением. Выражение такой нетерпимости в этот критический для Армении период может создать серьезную угрозу свободе слова.

Принимая во внимание вышесказанное, мы требуем:

От Полиции Республики Армения раскрыть личность лиц, препятствовавших деятельности оператора информационного сайта “1 in . am ”, и привлечь их к ответственности, исключить повторение подобных инцидентов во время митингов и других общественных мероприятий;

. ”, и привлечь их к ответственности, исключить повторение подобных инцидентов во время митингов и других общественных мероприятий; От политических сил публично осудить любое проявление давления на журналистов и на СМИ и оградить их от подобных действий.

Призываем также всех наших сограждан, которые сознают важность получения информации, с уважением относиться к представителям СМИ, исполняющим свои профессиональные обязанности”.

КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ СВОБОДЫ СЛОВА

ЕРЕВАНСКИЙ ПРЕСС-КЛУБ

ЦЕНТР МЕДИА ИНИЦИАТИВ

КЛУБ ЖУРНАЛИСТОВ “АСПАРЕЗ”

ЦЕНТР СВОБОДЫ ИНФОРМАЦИИ

ИНСТИТУТ ВСЕСТОРОННЕЙ ИНФОРМАЦИИ - АРМЕНИЯ

КЛУБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

НПО “ЖУРНАЛИСТЫ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО”

НПО “ЖУРНАЛИСТЫ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА”

ГОРИССКИЙ ПРЕСС-КЛУБ