Все действующие в Армении операторы связи получат возможность деятельности в Арцахе

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию операторов связи во главе с руководителями компании “Телеком Армения”, работающей под брендом “Beeline”, Айком и Александром Есаянами. Как сообщает Арменпресс, об этом президент Арцаха написал на своей странице в Facebook.

“Мы обсудили вопросы, связанные с развитием телекоммуникационного сектора в Арцахе. Достигнута договоренность о сотрудничестве, в рамках которого будет оказываться масштабная техническая и профессиональная помощь, что значительно улучшит качество услуг связи в Арцахе.

Кстати, в ближайшее время все операторы связи, работающие в Армении, получат возможность работать в Арцахе. По моей рекомендации правительство ведет интенсивные переговоры в этом направлении, которые в целом следует признать успешными. Поэтому я могу заверить, что в начале следующего года у нас будет подключение, по качеству и по цене эквивалентное услугам связи мобильных телефонов предоставляемых в Армении, без дополнительной платы за роуминг.

Проблемы связи в Арцахе, возникшие по техническим причинам в последние недели, в основном будут решены уже к концу дня”, - написал Арутюнян.