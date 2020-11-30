В Армении обнаружен неизвестный науке вид насекомых

Ученые Немецкого института исследований экосистем в Армении открыли вид насекомых, ранее неизвестный науке.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил Фонд сохранения дикой природы и культурных ценностей (FPWC).

“В результате полевых исследований ученые обнаружили вид насекомых, ранее неизвестный науке не только в Армении, но и во всем мире. Первоначально состояние экземпляра указывало, что он в значительной степени соответствовал виду D. Kondarella и D. gaalhaszlerae, но дальнейшая дифференциальная диагностика органов, например, штрих-код ДНК, показала, что этот вид все неизвестен науке.

Ученые Х. Ровеки и Н. Савенков в Урцадзорском районе Араратской области обнаружили одну самку этого насекомого.

Насекомое было названо в честь села Урцадзор, получив название “Depressaria urtsadzorensis” ”, - говорится в сообщении FPWC.

О ценной находке была опубликована и научная статья, в которой авторы подробно описали свою находку и проделанную работу.