Ивета Мукучян свою премию DIAFA передала воинам-героям

Певица Ивета Мукучян 29 ноября в Дубае приняла участие в церемонии вручения награды “Distinctive International Arab Festivals Awards” (DIAFA). Она свою премию DIAFA передала воинам-героям.

Как сообщает Арменпресс, Мукучян при вручении награды, обратилась к присутствующим, сказав, что в Армении вновь совершается геноцид, что много армянских пленных все еще находятся в Азербайджане. Я передаю эту награду всем воинам, моим друзьям, которые пожертвовали своими жизнями на поле боя, во имя того, чтобы жил армянский народ”, - сказал она.

Престижная премия DIAFA вручается профессионалам многих стран мира, достигших успехов в различных сферах: от медицины до киноискусства, от спорта до музыки.

Певица, автор песен, модель и актриса Ивета Мукучян родилась в Ереване, но в 5 лет переехала в Гамбург, Германия. В 2009 году она вернулась в Армению, чтобы принять участие в четвертом сезоне телешоу “Hay Superstar” и заняла 5-е место. В 2012 году Ивета Мукучян участвовала во втором сезоне проекта “Голос Германии”.

В том же году журнал “El Style” признал ее “Самой желанной армянкой”. В мае 2016 года она песней “Волна любви” представляла Армению на международном песенном конкурсе Евровидение и заняла 7 место.