Ушел из жизни заслуженный артист Армении Завен Абраамян

Ушел из жизни заслуженный артист Республики Арменя, актер Театра юного зрителя Еревана и Государственного театра музыкальной комедии им. Пароняна - Завен Абраамян.

Как передает «Арменпресс», об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице театра им. Пароняна в Facebook.

Проработав в Ереванском театре юного зрителя, в театр музыкальной комедии он пришел уже как организованный и состоявшийся актер и сразу же получил роли во многих спектаклях.

“Интересный актер, спокойный, взвешенный, думающий, очень музыкальный, а значит его в этом театре должна была ждать счастливая судьба, “град” падающих на его голову ролей”, - говорится на сайте Государственного театра музыкальной комедии.

В этом театре Абраамян сыграл во многих постановках “Любовь, до самой смерти”, “Хозяйка гостиницы”, “Ханума”, “Безумный день”, “Последний день Храброго Назар”, “Хатабала”, “Двенадцатая ночь” и в других спектаклях. В Театре юного зрителя - “Малыш и Карлос”, “Да будет страна”, “Господи, не покидай нас”, “Восточный дантист” и др.