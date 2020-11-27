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Землетрясение в 7 км к северу от села Сотк: толчки ощущались и в Варденисе

Землетрясение в 7 км к северу от села Сотк: толчки ощущались и в Варденисе

27-го ноября, в 02:49 по местному времени (26-го ноября, в 22:00 по Гринвичу), сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения было зарегистрировано землетрясение, произошедшее в 7 км к северу от села Сотк, на глубине 10 км, с географическими координатами 40.27⁰  северной широты и 45. 85⁰ восточной долготы, магнитудой 2.9.

Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщило, что в эпицентре сила подземных толчков составила 4 балла. Землетрясение силой в 3 балла ощущалось и в городе Варденис Гегаркуникской области.


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