Состоялась встреча посла Казахстана в Армении с руководителями ведущих СМИ Армении

26 ноября с.г. в Ереване состоялась ежегодная неформальная встреча посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева с главными редакторами ведущих армянских СМИ. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с актуальными вопросами казахстанско-армянских отношений. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Казахстана в Армении, особое внимание было уделено положительной динамике торгового сотрудничества между странами, несмотря на транзитно-логистические сложности, связанные с пандемией COVID-19. Посол поблагодарил участников встречи за оперативное и объективное освещение международных событий на территории Казахстана и внутренней жизни нашей страны.

Было особо подчеркнуто, что в нашей стране придают важное значение стратегии развития ЕАЭС, созданного по инициативе первого президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева. Отмечена его роль в становлении динамично развивающегося государства, мирного соседства и вхождения в глобальные экономические процессы. Среди достижений Казахстана отдельное место занимает транспортная стратегия, ярким примером чего стало обеспечение транспортной связанности всех регионов РК и их интеграция в международные коридоры Север-Юг и Западная Европа –Западный Китай.

Гостям также были представлены приоритеты председательства Казахстана в СВМДА, в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), ход реализации программы «Рухани Жаңғыру» и подготовки к выборам в Мажилис Парламента РК. Беседа коснулась многих аспектов международной деятельности страны, включая акцент на центрально-азиатской повестке республики и двусторонних отношениях со странами региона.

На встрече участниками были подняты как актуальные вопросы армяно-казахстанской двусторонней повестки, так и задачи в рамках интеграционных проектов, участниками которых являются два государства. Были обсуждены перспективные направления для экономического и культурного взаимодействия в новых условиях южно-кавказского региона, проблемные вопросы сотрудничества В2В, а также в многосторонних форматах.