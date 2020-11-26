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Мане Геворгян и МО опровергли слухи о проникновении азербайджанцев в Соткский рудник

Мане Геворгян и МО опровергли слухи о проникновении азербайджанцев в Соткский рудник

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян категорически опровергает слухи о проникновении азербайджанской армии на Соткское золоторудное месторождение. Об этом Мане Геворгян сказала в беседе с Арменпресс.

«Распространяемая информация не имеет ничего общего с действительностью», - сказала пресс-секретарь премьер-министра.

Министерство обороны Армении также опровергло эти слухи: «Муссируемые в различных СМИ слухи о том, что азербайджанские войска вторглись на Соткское золоторудное месторождение и потребовали, чтобы сотрудники покинули этот район, не соответствуют действительности», - говорится в заявлении Минобороны.

Ранее муссировались слухи о том, что азербайджанская армия вошла в район Соткского рудника и дала сотрудникам час на выезд оттуда.


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