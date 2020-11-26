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Известны победители чемпионата по вольной борьбе среди взрослых

Известны победители чемпионата по вольной борьбе среди взрослых

Известны все победители чемпионата Армении по вольной борьбе 2020 года.

Как передает «Арменпресс», чемпионами по весовым категориям стали Арсен Арутюнян (57 кг), Размик Папикян (61 кг), Вазген Теванян (65 кг), Арман Андриасян (70 кг), Грайр Алиханян (74 кг), Арман Авагян (79 кг), Оганес Мхитарян (86 кг), Сергей Саркисян (92 кг), Марзпет Галстян (97 кг) и Оганес Магакян (125 кг).

Борцы вольного стиля в декабре в Ереване проведут учебно-тренировочные сборы.


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