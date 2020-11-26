Гарегин II приветствует принятие Сенатом Франции резолюции о признании Нагорного Карабаха

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II приветствует принятие Сенатом Французской Республики резолюции “О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики”. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на странице Католикоса всех армян в Facebook.

“Сделан важный и необходимый гуманитарный шаг на пути к международному признанию права нашего народа Арцаха на свободную и независимую жизнь. Мы выражаем патриархальное благословение дружественной стране Франции, доброжелательным людям и фракциям Сената”, - говорится в записи католикоса.

25 ноября Сенат Французской Республики принял проект резолюции “О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики”. Он был принят 305 голосами “за”, 1 “против” и при 30 воздержавшихся. В ходе заседания Сената депутаты призвали правительство действовать, поддержать армянский народ и признать независимость Нагорно-Карабахской Республики. Резолюцию представили сенаторы Бруно Ретайо, Патрико Манн, Эрве Марсель, Алиан Агасси и Гийом Гонтард.