Госдолг Армении за месяц снизился на 51 млрд 929.1 млн драмов

Государственный долг Армении (внутренний и внешний) по состоянию на 30 сентября 2020 года составлял 3 трлн 830 млрд 52.7 млн драмов (около 7 млрд 854.6 млн долларов) и по сравнению с 31 августа снизился на 51 млрд 929.1 млн драмов.

Как сообщили «Арменпресс» в Статистическом комитете Армении, внешний долг по состоянию на конец сентября составил 2 трлн 914 млрд 396.1 млн драмов и по сравнению с концом августа снизился на 36 млрд 719.9 млн драмов, в том числе долг правительства Республики Армения составил 2 трлн 680 млрд 290.9 млн драмов и снизился на 34 млрд 547.5 млн драмов, а долг Центрального банка Республики Армения составил 234 млрд 105.2 млн драмов, за месяц снизился на 2 млрд 172.4 млн драмов.

Внутренний долг Армении по состоянию на 30 сентября 2020 года составил 915 млрд 656.6 млн драмов и снизился по сравнению с 31 августа на 15 млрд 209.2 млн драмов.