Победа каждого народа, в первую очередь, - результат национального единства: Монте Мелконян

Газета “Айастани Анрапетутюн”/«Арменпресс»

“Я поклялся, что буду принадлежать одному человеку. Этот человек - борец за свободу отечества. Моя цель - бороться за победу Арцаха, ради которой я не пожалею и своей жизни. Клянусь, Арцах - это не первая моя борьба, но я уверен, что она не будет последней… Границы, очерченные в 1921 году, не имеют ничего общего с реальностью, и мы должны восстановить реальность нашим оружием”.

Монте Мелконян

Он был одним из немногих, кто не дожидался приглашения, когда его родина и ее будущее оказались в опасности. Один из немногих, которые всю свою жизнь готовятся к тому, чтобы в решающий момент оказаться в нужном месте, там, где они нужны. Родившись на другом берегу океана, в мирной и процветающей стране, где он смог бы наилучшим образом устроить свою жизнь, посвятить себя любимой профессии и достичь определенных высот. Но он приехал на свою родину, посвятил себя первой героической битве за Арцах, утолил жажду мести победными походами и достижениями, прославил и увековечил свое имя и себя, стал национальным героем.

Мало кому посчастливилось удостоиться этого звания преданного защитника Родины. Монте Мелконян был одним из них. На устах армянских бойцов его имя звучало трепетно и звучало как клятва. Для стариков и детей это имя было источником утешения и убежища, оно наводило ужас на вражеский лагерь. Как много смысла и значимости было в этом имени! Где и благодаря чему в одном человеке было сосредоточено столько силы, самоотдачи и веры, что этого было достаточно, чтобы разделить все это со своим окружением и направлять своих воинов на предсказуемый и непредсказуемый героизм?

“Примерное поведение лидера и умение руководить подчиненным своим личным примером являются предпосылками для воспитания боевого и морально сильного солдата. Победа каждого народа - это, прежде всего, результат национального единства, которое должно строиться на разумных расчетах”. Таковы были его убеждения и его кредо, и он руководствовался этими принципами.

Монте Мелконян родился в 1957 году в Уисли, штат Калифорния, США. Его родители, мастер-плотник Карл и учительница Забел Мелконян, были потомками выходцев из Западной Армении, которые пытались забыть трагическое прошлое своей родины и не рассказывали об этом своим детям.

После окончания средней школы Монте по предложению директора школы Дэвида Грэхэмса отправился учиться в Японию. Это решение было не случайным: он долгое время посещал клубы карате, был чемпионом юношеской группы Калифорнии до 14 лет, изучал японскую культуру и посещал курсы японского языка. Через полтора года после окончания лицея в Осаке он уехал в Южную Корею учиться у буддийского монаха. Потом он поехал во Вьетнам, был свидетелем ужасов войны, фотографировал все ужасы войны.

В 1978 году Монте уже был в Иране, участвуя в массовых протестах против шаха. В том же году он уехал в Ливан, где гражданская война только зарождалась. Участвовал в боях самообороны армянской общины Бейрута. Он также изучал здесь арабский язык. Кстати, в 22 года, будущий полководец, благодаря своим удивительным способностям, уже свободно владел несколькими языками: армянским, английским, французским, испанским, итальянским, турецким, персидским, японским, курдским.

После изучения археологии и истории Азии в Университете Беркли, в США, он основал Армянский студенческий союз и организовал выставку, посвященную Геноциду армян в Османской империи в конце 19-го и начале 20-го веков. Его заключительная диссертация была посвящена исследованию пещерных гробниц Ванского королевства. Затем он поступил в Оксфордский университет, но вместо того, чтобы поехать в Англию, он отправился в Западную Армению, чтобы изучать и описывать пещерные гробницы и жилища Васпуракана.

Его борьба с турецким геноцидальным государством началась в 1980 году, когда он присоединился к Армянской секретной армии освобождения Армении. Год спустя при участии Монте была организована известная операция “Ван”. В ноябре того же года он был арестован в аэропорту Орли по обвинению в пользовании фальшивым паспортом и ношении оружия, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, а затем по решению суда депортирован из Франции. В суде он заявил: “У всех армян фальшивые паспорта - французские или американские. Они будут фальшивыми, пока они не армянские”.

Он снова появился во Франции в 1985 году и снова был арестован, на этот раз по обвинению в терроризме. Был освобожден из тюрьмы, когда в Армении начался армяно-азербайджанский вооруженный конфликт. Его будущая супруга Седа, студентка из Еревана, подробно рассказала ему о происходящих здесь событиях. И Монте мчится на родину, находящуюся под угрозой. Он основал в Ереване отряд “Патриоты”. Это было в 1991 году. В сентябре того же года он уехал в Арцах, где получил имя Аво. Проявив военно-профессиональные навыки, он принимает на себя обязанности начальника штаба Мартунинского округа обороны. За короткий срок Монте завоевывает уважение и любовь не только местного населения, но и всех армян. Под его руководством Мартуни стал самым защищенным и эффективным регионом. Его талант солдата и военачальника особенно ярко проявился в марте - апреле 1993 года, при боевых действиях за освобождение Карвачара. Битва за высоты на границе между Агдамским и Мартунинским районами стала последней для бессмертного полководца. Это произошло 12 июня на окраине села Марзили Агдамского района.

Потеря Аво была неописуемо велика, гибель которую оплакивали все армяне. Спарапет Вазген писал: “Были, есть и будут Андраник, Гарегин Нжде и Монте”. Призыв Монте обращен к нам: “Не поднимайте тосты за меня, а продолжайте мое дело”.

Завет, который никогда не устареет. Акоп СРАПЯН