Премьер-министр снова провел встречу с членами семей пропавших без вести и попавших в плен лиц

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня тоже провел в правительстве встречу с членами семей пропавших без вести и попавших в плен во время Арцахской войны военнослужащих и мирных жителей.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян коснулся хода проводимой при посредничестве Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста работы по обмену телами погибших, обмену пленными и поиску пропавших без вести лиц.

Глава правительства выслушал присутствующих и ответил на их вопросы. Также была затронута деятельность созданной межведомственной рабочей группы.