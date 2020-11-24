Ucom расширила список образовательных сайтов с бесплатным доступом

Осознавая важность непрерывности учебного процесса для учеников средних и старших классов как в самой Республике Армения, так и для приехавших из Арцаха учеников, а также обеспечения доступа в интернет, компания Ucom расширила список образовательных ресурсов с возможностью неограниченного использования для абонентов ряда тарифных планов услуги U! Предоплатная и постоплатных тарифных планов Ucom Универсальный и Универсальный Плюс.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, в частности, по просьбе министерства образования, науки, культуры и спорта Армении с 21 ноября абоненты предоплатных тарифных планов мобильной связи Ucom u1000, u1500, u2000, u3000, а также постоплатной услуги Ucom Универсальный и Универсальный Плюс не будут платить за интернет при посещении Google Classroom и Microsoft Teams. Тот же принцип уже несколько месяцев подряд действует для сайтов zoom.us, armedu.am, emis.am, kahoot.com и etwinning.net.

Напомним, что по 30 ноября включительно с абонентов указанных тарифных планов не будет взиматься плата за интернет также при использовании приложений Twitter, Skype, Zoom, Viber, WhatsApp.