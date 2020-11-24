9 школ приграничных общин получат гранты на улучшение условий безопасности

В рамках программы “Безопасная школа” Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении школы 9 приграничных общин Сюникской, Тавушской и Гегаркуникской областей получили гранты на улучшение инфраструктур безопасности, в том числе на благоустройство убежищ, строительство стены безопасности и на другие цели. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

9 из 13 школ, подавших заявку на конкурс грантов для обеспечения комплексной безопасности школ, были признаны победителями. Это следующие школы:

Артанишская средняя школа Гегаркуникской области

Салвардская основная школа Сюникской области

Айгепарская средняя школа Тавушской области

Средняя школа им. Аваляна селла Мовсес Гехи, Тавушской области

Бердаванская средняя школа Тавушской области

Средняя школа им. Барсегяна села Воскепари Тавушской области

Цахкаванская средняя школа Тавушской области

Вазашенская средняя школа Тавушской области

Севкарская средняя школа Тавушской области.

В рамках договоров, заключенных с Министерством НОКС, учреждения в установленные сроки должны осуществлять мероприятия по снижению рисков катастроф. Для осуществления работ каждая школа получит максимальную сумму в 2 млн 372 200 драмов.

Программа “Безопасная школа” стартовала с прошлого года. В 2019 году с целью улучшения условий безопасности 6 школам республики из государственных средств было выделено 13 млн 589 800 драмов.

В 2020 году госбюджетом на ту же цель предусмотрено более 23 млн драмов (по предварительной программе гранты должны получить 10 школ, однако условиям конкурса соответствовали 9). Программа продолжится и в 2021 году.

Цель программы “Безопасная школа” - содействие общеобразовательным учебным заведениям областей в деле снижения не структурных рисков, содействие улучшению планов управления рисками бедствий общеобразовательных учебных заведений и действий при чрезвычайных ситуациях.