Тигран Хачатрян подал заявление об отставке с поста министра экономики
Тигран Хачатрян подал заявление об отставке с поста министра экономики Армении.
Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь министерства Анна Оганян.
Тигран Хачатрян был назначен на должность министра в октябре 2018 года.
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