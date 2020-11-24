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Мхитарян может продлить контракт с “Ромой”

Мхитарян может продлить контракт с “Ромой”

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян и итальянский клуб “Рома” могут подписать новый контракт.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет “La Gazzetta dello Sport”. Руководству “Ромы” нравится оперативность игры Мхитаряна. По информации издания, до конца года стороны объявят о новом контракте.

Генрих Мхитарян, капитан сборной Армении, перешел в итальянскую “Рому” в прошлом сезоне, изначально играя на правах аренды. Однако в начале этого сезона Мхитарян покинул лондонскую команду и уже официально перешел в “Рому”.


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