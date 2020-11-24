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В ближайшие 5 дней в Армении прогнозируется погода без осадков

В ближайшие 5 дней в Армении прогнозируется погода без осадков

Днем 24-го и с 25 по 29 ноября в Армении ожидается погода без осадков. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване днем 24-го и с 25 по 29 ноября прогнозируется погода без осадков.


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