В ближайшие 5 дней в Армении прогнозируется погода без осадков

Днем 24-го и с 25 по 29 ноября в Армении ожидается погода без осадков. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване днем 24-го и с 25 по 29 ноября прогнозируется погода без осадков.