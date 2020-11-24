Под Петербургом мужчина захватил в заложники шестерых детей

Мужчина захватил в заложники детей в пригороде Петербурга. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Они находятся в квартире в одном из домов в Колпино.

По словам собеседника агентства, злоумышленник вооружен топором. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.