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Под Петербургом мужчина захватил в заложники шестерых детей

Под Петербургом мужчина захватил в заложники шестерых детей

Мужчина захватил в заложники детей в пригороде Петербурга. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Они находятся в квартире в одном из домов в Колпино.

По словам собеседника агентства, злоумышленник вооружен топором. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

 

 


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