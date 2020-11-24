Под Петербургом мужчина захватил в заложники шестерых детей
Мужчина захватил в заложники детей в пригороде Петербурга. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Они находятся в квартире в одном из домов в Колпино.
По словам собеседника агентства, злоумышленник вооружен топором. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 15:07 Тигран Хачатрян подал заявление об отставке с поста министра экономики
- 15:06 Мхитарян может продлить контракт с “Ромой”
- 15:04 В ближайшие 5 дней в Армении прогнозируется погода без осадков
- 15:00 Под Петербургом мужчина захватил в заложники шестерых детей
- 14:40 Фонд “Айастан” перечислил правительству Армении более 52 млрд драмов
- 14:39 Акшенер обвиняет Эрдогана в нерешении проблем эпидемии в Турции и в позорной детской статистике
- 14:37 Бред Питт необычно разыграл Джорджа Клуни во время съемок
- 14:30 Каждую неделю 40 - 50 работодателей присоединяются к инициативе удвоения взносов в фонд
- 14:20 В Армении обсуждаются правовые процессы по вопросу использования Азербайджаном наемников
- 13:54 В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
- 13:50 Будут учтены все бенефициары: Фонд страхования военнослужащих уже предоставил компенсации 104 семьям
- 13:41 Родные пропавших без вести военнослужащих проводят акцию у посольства РФ
- 13:11 “Детк” посвятил видеоролик памяти погибшего в Арцахе артиста балета Тиграна Арутюняна
- 13:10 Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
- 13:04 Ушел из жизни генерал-майор Аствацатур Петросян
- 12:45 Бывший член КС Ким Балаян объявил голодовку
- 12:42 МККК значительно увеличит бюджет и состав миссии по проведению работ в Нагорном Карабахе
- 12:37 100 млн драмов, предназначенных для новогодних мероприятий, мэрия Еревана перечислит Степанакерту
- 12:36 Заседание Совета НС по вопросу лишения Царукяна мандата запланировано на 18:00
- 12:27 Великобритания назвала условия сокращения карантина для прибывающих в страну
- 12:24 Город Десин-Шарпио призвал правительство Франции признать Республику Арцах
- 12:07 Илон Маск поднялся на второе место в списке богатейших людей мира
- 11:47 Маркос Арутюнян отказывается от должности заместителя председателя одной из комиссий мэрии Еревана
- 11:20 Изабелла Абгарян представила заявление о выходе из фракции “Мой шаг” Совета старейшин Еревана
- 11:20 Трамп рекомендовал главе Управления общих служб сделать "все необходимое" для передачи власти Байден
09:30, 17.11.2020
Просмотрели 2671 раз В Карабахе Анкара и Баку совершили геноцид: предлагается создать международный трибунал
20:34, 17.11.2020
Просмотрели 1983 раз Парламент Нидерландов принял резолюции о введении индивидуальных санкций против Эрдогана и Алиева
09:00, 18.11.2020
Просмотрели 1726 раз У “султана” не будет военной базы на Южном Кавказе
20:06, 17.11.2020
Просмотрели 1525 раз Мэры 15 французских городов приняли заявление о признании Нагорно-Карабахской Республики
21:57, 20.11.2020
Просмотрели 1437 раз Лавров заявил о наличии попыток затормозить выполнение заявления по Карабаху