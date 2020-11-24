Фонд “Айастан” перечислил правительству Армении более 52 млрд драмов

Министерство финансов Армении предоставило информацию о расходовании средств Всеармянского фонда “Айастан”. Как сообщает «Арменпресс», отмечается, что денежные средства, переданные Всеармянским фондом “Айастан” правительству Республики Армения, были перечислены на объединенный казначейский счет “Поступления от физических и юридических лиц на государственный казначейский счет”. Вместе с остальными поступлениями в госбюджет, они были использованы по согласованным договорами дарения направлениям для финансирования дополнительных бюджетных нужд, возникших в результате военных действий.

Консолидация указанных финансовых ресурсов в доходах государственного бюджета означает, что исполнение расходов за их счет было организовано на основе принципов, лежащих в основе бюджетной системы Республики Армения, в том числе и принципа гласности. Публичность бюджета, в свою очередь, означает публикацию утвержденного бюджета и отчетов о его исполнении в прессе (в соответствии со статьей 26 Закона Республики Армения “О бюджетной системе Республики Армения”), наличие информации о процессе исполнения бюджета. Статья 26 Закона, среди прочего, предусматривает, что в целях обеспечения гласности исполнения государственного бюджета и контроля за ним правительство публикует информацию о квартальном исполнении государственного бюджета в течение 45 дней после каждого квартала бюджетного года.

На основании договоров дарения, заключенных между Фондом и Республикой Армения, Фонд перечислил на казначейский счет 9000050021353 52, 703,113 3952 драмов для финансирования государства, что обусловленно обстоятельствами объявления военного положения, для финансирования социальных расходов и расходов на здравоохранение.

Сумма в 52 703 113 3952, переданная фондом на основании договоров дарения Республике Армения переведена на объединенный казначейский счет в соответствии с требованиями Законов Республики Армения “О бюджетной системе Республики Армения” и “О казначейской системе”.

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