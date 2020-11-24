Акшенер обвиняет Эрдогана в нерешении проблем эпидемии в Турции и в позорной детской статистике

Мерал Акшенер, лидер турецкой партии “Хорошая партия”, во время очередного собрания призвала Эрдогана ввести в Турции 14-дневный карантинный режим. Как сообщает турецкий новостной сайт Democrat Haber, Акшенер заявила: “По данным Минздрава, эпидемическая ситуация в Турции очень серьезная. Если Турция не введет карантин хотя бы две недели, ситуация выйдет из-под контроля. Я призываю Эрдогана ввести карантин. Пусть Турция передохнет, пока вакцина не будет готова”.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на тот же источник, по словам Акшенер, вся проблема в менталитете Турции. Она считает, что детям следует отдавать приоритет, прежде всего, инвестировать в образование детей. “Согласно отчету ЮНИСЕФ за 2020 год, Турция - худшая из 41 страны с точки зрения работы с детьми. Треть детей страны находится за чертой бедности. Своей жизнью довольны лишь 53%. В Нидерландах этот показатель составляет 90%, 86% в Мексике и 82% в Хорватии. По данным ТУРКСТАТа, из возрастной группы от 5 до 17 лет работают 720 000 детей. Среди них есть даже 5-летние дети. В 2019 году количество детей, вступивших в брак в возрасте 16 лет, составляло 11 446 человек. Даже в Османской империи возраст вступления в брак составлял 17 лет для девочек и 18 лет для мальчиков. Это официальные данные, мы должны смотреть правде в глаза”, - сказала Акшенер.

Мерал Акшенер обратилась и к спаду экономики Турции, отметив, что в июле 2018 года общая сумма внутреннего и внешнего долга турецкого правительства составляла 1 триллион лир, а в 2020 году - 1,9 триллиона лир. За последние два года цена ошибочной стратегии Турции в отношении долга обошлась стране в 135 миллиардов лир. “Это то, к чему привела нас президентская система Эрдогана с его партией и упрямство зятя Эрдогана”, - добавила она.

Мэри Вардумян