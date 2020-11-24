Каждую неделю 40 - 50 работодателей присоединяются к инициативе удвоения взносов в фонд

Инициатива Фонда страхования военнослужащих, касающаяся удвоения взносов в фонд, получила положительные отклики. От многих работодателей уже поступают заявления о присоединении к инициативе.

Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сказал исполнительный директор Фонда страхования военнослужащих Варужан Аветикян.

“В рамках этой инициативы работодатель имеет возможность увеличить ежемесячные взносы в 1 000 драмов, являющихся обязательными выплатами со стороны своих сотрудников. Некоторые работодатели решили увеличить эту сумму вдвое, некоторые – даже в четыре раза. Есть работодатели, которые предоставили вопрос увеличения взноса своим работникам”, - сказал Варужан Аветикян. Этот процесс упрощен, упрощенный договор размещен на сайте фонда, которым могут воспользоваться все работодатели.

Варужан Аветикян сообщил, что еженедельно к этой инициативе присоединяются 40 - 50 работодателей. В Армении около 55 000 работодателей. Варужан Аветикян отметил, что крупные работодатели активнее, что может вдохновить и более мелких.